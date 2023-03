Ocultando lo peor ¿Y las medicinas?

Por comodidad, por negligencia o por incompetencia, algunos servidores públicos no atienden a tiempo las situaciones que pueden transformarse en un problema grave. Hace años que la improvisación y la incapacidad para tomar decisiones ha evitado reconstruir el sistema de salud de México y el IMSS y el ISSSTE se convirtieron en instancias insostenibles que lo menos que tienen son médicos y medicamentos, y en cambio sí una gruesa burocracia y un manejo poco transparente de los recursos, que de todos modos por ley y por obligación paga cualquier empresa financieramente saludable y moralmente solvente. Es un sistema que no funcionó en el viejo régimen de gobierno y la nueva era de gobernantes tampoco ha sabido poner de pie, en medio de largos discursos para curarse en salud echando la culpa a “los de antes”.

Ahora toca el turno a la Comisión Nacional del Agua, cuyo delegado en San Luis Potosí ocultó lo peor y ninguneó al gobernador, quien apenas en los primeros días de marzo organizó un tour con reporteros, para que conocieran en vivo y en directo el estado que guarda la cortina de la presa El Realito, construida por empresas de un magnate muy conocido en el país. La estructura fue planeada para contener más de 50 millones de metros cúbicos de agua en la época de lluvias. El gobierno estatal presume como nuevo el tema y en cierta forma no le falta razón a la autoridad local, si se considera que la información le llegó siete meses después que al delegado Joel Félix Díaz.

De 2015 a la fecha, han pasado siete años, y el centro poblacional creció a tal grado que no bastará con una medida de emergencia para volver a colocar equipos de bombeo en la batería de 11 pozos de la zona termal de San Leonel, ni con la recuperación de la extracción clandestina. La obligación del funcionario federal era informar de inmediato y pedir a sus jefes con el apoyo de las autoridades locales, la inclusión de la reparación de la cortina en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. No lo hizo y ahora ya es demasiado tarde para avisar. Como esa, el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) encontró otras omisiones que restarían autoridad al delegado para seguir en el cargo.

Los periodistas tienen razón. Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Jorge Zepeda Patterson, comienzan a plantear el escenario que viene para 2024, en el que prevén un choque frontal entre el antiguo régimen de gobierno bipartidista y la izquierda en el poder desde 2018. Con base en sus investigaciones y en el contexto actual, la debilidad de la oposición parece sugerir que no habrá alternancia en los comicios del año que entra. Si las cosas continúan como ahora, se caerá en la cuenta de que de todos los partidos políticos de oposición no se hace uno. Basta con voltear a San Luis Potosí, donde hasta los diputados locales forman parte de una unanimidad sospechosa, hay dirigencias que no tienen autoridad y estrategas y hasta jefes de prensa que precisamente se aseguran de jugar las contras a sus partidos.

El diputado federal Alejandro Segovia Hernández, se quedó corto al hablar de la falta de abastecimiento de medicamentos. Propuso una iniciativa en San Lázaro, para abastecer a clínicas y hospitales del Altiplano potosino. La falta de medicinas es un padecimiento de todo San Luis Potosí. Lo cierto es que de manera paralela y ante la urgencia, su iniciativa debe ir acompañada de la exigencia para investigar las redes de corrupción en el interior del IMSS y el ISSSTE, de las áreas de adquisiciones del sistema de salud federal y de los operadores del sistema que a nivel nacional, parecen haber formado redes de complicidades para hacer perdedizos los medicamentos que en algunas ocasiones es necesario obtener solo con la orden de un juez.

