Homicidios a la bajaEl respiro del T-MEC

Dos noticias, una buena y otra mala. En San Luis Potosí, de enero a marzo cayó el índice de homicidios en un 21.6 por ciento con respecto a los ocurridos el año pasado en el mismo periodo. La buena noticia ubica a San Luis Potosí entre las ciudades con mayor caída del índice de muertes violentas con respecto a otras ciudades medias. Sin embargo, la mala es que finalmente son homicidios, y estrictamente no debería ocurrir ni uno. El hecho de que alguna persona con mentalidad violenta acabe con la vida de su semejante, es suficiente para lamentarse de que sigue muriendo gente por causas ajenas a una enfermedad.

lll

Este viernes y aunque separados por las condiciones políticas, el Gobierno del Estado y las alcaldías de fuera de la capital iniciaron por su cuenta el operativo de Semana Santa, y el Ayuntamiento de la capital comenzó el suyo a su manera y en una acción separada del gobierno gallardista. El punto es que si se trata de una cuestión que no pase de ahí, no hay problema, pero sí de paso hay divisionismo en los operativos, más de uno temerá que los planes de seguridad no salgan como se espera. Separados por la política, estrictamente deberían estar unidos por la seguridad.

lll

Aunque a primera vista parece percibirse un respiro para todos los que dependen de la industria automotriz de San Luis Potosí, el anuncio de aranceles a todo lo que se mueve, parece haber dejado preocupación por la espiral inflacionaria que afectará al mundo que ya se había acostumbrado a tener en Estados Unidos a su cliente principal. Donald Trump emprendió una acción riesgosa al dar forma a sus políticas proteccionistas, con cargo a la recesión económica que ya han advertido los especialistas. Recesión significa que la gente tendrá menos dinero para comprar.

lll

Con todo ese escenario pesimista, poco parece indicar que al menos hay una empresa que encaja perfectamente en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y es General Motors, y otra que viene de un país acostumbrado a los cambios bruscos, y es BMW. Entre los estados con mayor apuro por incumplimiento de las reglas del T-MEC, a Guanajuato le aqueja de incertidumbre por invertir, en medio de una espiral de violencia que va creciendo, y los capitales de riesgo que ni los empresarios más valientes quieren invertir.

lll

De escándalo en escándalo, los diputados locales parecen indiferentes a su propia crisis moral. Gastar dinero de manera exagerada y es cosa de todos los días, y para muestra, cualquier exceso es un permiso que se dan para gastar el dinero que se les ocurra, porque a fin de cuentas, se les ocurrió una manera de usar el dinero que no es suyo, y si la ciudadanía se da cuenta, no tardan en inventar un código moral que glorifique el uso de recursos ajenos con gusto propio. Cualquier afirmación de los diputados con respecto a la justicia, el compromiso ciudadano, la transparencia y la equidad, es solo una idea romántica.

¡¡HASTA MAÑANA!!