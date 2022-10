Transcurrió la semana anterior con una de las peores noticias que ha recibido San Luis Potosí desde principios del sexenio de Juan Manuel Carreras. En aquella ocasión, la administración estatal y sus buenas intenciones se acabaron con el retiro de la inversión de Ford Motor Company, bajo amenaza del entonces ganador de la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. En la semana que concluyó, el actual gobierno de Ricardo Gallardo recibió una noticia similar, pero esta vez por un factor externo mucho más cercano a él. Se trata de las políticas públicas de nulo desarrollo económico del gobierno federal.

El Gobierno Federal actual tiene planes de fuertes cargas impositivas para la gente, un esquema de aumentos salariales que en la Secretaría del Trabajo reconoce los sueldos elevados de acuerdo a las políticas públicas, pero para efectos de Hacienda lo lee como percepción de más dinero y exigencia de mayor Impuesto Sobre la Renta (es decir se pulveriza el incremento salarial). También fortalece las políticas públicas de dádivas a personas que lo que necesitan es empleo para mover la economía. Incluso, ni siquiera tiene un plan de infraestructura.

Es un gobierno de un hombre jugando al presidentito sus caprichos, de meter todo el dinero a un solo tren, a un aeropuerto inutilizable, y a una obsoleta refinería de combustibles fósiles. Es, esta última, una intención que agregada a la falta de planes de infraestructura, probablemente ahuyentó la inversión de BMW eléctricos. Mal haría el titular de Sedeco en darse por vencido, pero lo cierto es que debe recurrir a técnicas para evadir la irresponsabilidad de los programas públicos federales, que por lo pronto por segundo sexenio consecutivo, dejaron a San Luis Potosí sin inversión ancla en la industria automotriz. De gobiernos federales bien intencionados, pero malos para gobernar, está lleno el infierno político.

El caso José Guadalupe Salazar García, ahora ex secretario general de la Facultad de Derecho de la UASLP, es un capítulo que aún no tiene fin. Según el directorio de un conocido despacho jurídico en el que aparece en primer término como oferente de servicios profesionales el actual director Germán Pedroza Gaitán, en cuarta posición aparece con su respectivo currículum vitae, su propio exsecretario en la facultad, nada menos que el funcionario que litiga en contra de la UASLP, para defender a un profesor despedido de la facultad de Ciencias Químicas por un supuesto asunto de acoso sexual. El directorio que revela la cercanía del exfuncionario con su director, encuentra en la página, https://www.pagl.mx/es/nuestros-abogados.html. Si bien no hay nada que contravenga la legalidad de la constitución de esa sociedad civil, ni mucho menos la legalidad de sus actos, abogado-funcionario litigante contra la Universidad, trabaja en el mismo despacho de su propio director en la institución educativa

En diciembre del año 2012, el entonces alcalde de la capital Mario García Valdez, caminaba por el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Independencia y se quejaba de un puesto de gorditas con comal caliente, atravesado en la banqueta. Han pasado 10 años y el puesto ahí se encuentra de día, de tarde y de noche. Llegó Ricardo Gallardo Juárez y con la salvedad de pretender reubicar al único puesto que salva de dar de cenar a los estudiantes, el de molletes, medio escondió a los comerciantes de la vía pública, pero aumentaron. Pasó Xavier Nava y el actual gobierno se queja de que le dejaron más vendedores de los oficialmente reportados.

Sin embargo, es fecha que nadie ofrece una solución real, al tremendo desorden y peligro en la vía pública.

¡HASTA MAÑANA!