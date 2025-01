Seguridad, sin tirar dineroNueva universidad

Del dicho al hecho. Por años, los gobiernos han presumido el incremento en el gasto para la materia de seguridad pública. Arman eventos públicos para presentar patrullas innovadoras, uniformes vistosos, armas de alto poder, torretas, sirenas y beneficios salariales. Es cierto que ya no hay policías de tolete, pero también lo es el hecho de que la inversión en materia de seguridad pública es algo así como cuando en 2019 un consumidor compraba un kilo de tortillas y con ese mismo dinero ahora compra quinientos gramos. Un análisis acucioso dirá qué está pasando con el gasto en seguridad, pero también, en políticas públicas para que no sea necesario usar la fuerza, sino la inteligencia y los programas sociales, y esto último no es referencia a un plan de dádivas, sino el reparto de responsabilidades para controlar la inseguridad.

????

Para entender la seguridad pública, primero se debe consultar a los directamente afectados por las políticas del gobierno. Hace décadas que la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) han pedido refuerzos de seguridad de las carreteras. En cierta forma ha sucedido, y para muestra el ejemplo operativo de la Policía Federal, cuando el entonces comisionado general Enrique Galindo Ceballos ordenó al experto Álvaro Vizcaíno diseñar un cuerpo policial específico para cadenas de suministro, y así nació la Gendarmería, que los traumas y frustraciones de la infancia política de Andrés Manuel López Obrador terminó por desaparecer.

????

Con esa división y Seguridad Regional (la antigua Federal de Caminos), de alguna manera bajó la incidencia delictiva en las carreteras. Es fecha que la Guardia Nacional no les llega ni a los talones y a nivel local se trató de hacer un esfuerzo con la Guardia Civil Estatal división Caminos, pero su presencia en carreteras federales violaría la ley.

????

Para la seguridad interior en las ciudades, se supone que fueron creadas las policías municipales y con ellas un punto de apoyo en las policías de los estados. Sin embargo, la inseguridad se remonta a causas tan vergonzosas como el hecho de que hay colonias donde los raterillos ya hasta son conocidos y muy frecuentados por los policías de la zona. Como parte de esas redes de complicidad, los agentes capacitados engañan a las víctimas del delito con el cuento de que no están facultados para intervenir. Se puede gastar más o menos en seguridad, pero si las costumbres de los guardianes del orden, ya sea de los municipios o estatales, no cambian a fondo, todo lo que se invierta será dinero tirado.

????

En próximos días será abierta una nueva universidad, ésta de procedencia federal. En el intento por modernizar, habrá cambios drásticos en el uso de los edificios que actualmente alojan una secundaria técnica que se va despoblando de manera progresiva, y una escuela primaria, ambas, insignia para un modelo educativo tecnológico y una primaria de vanguardia para su época. Lo que sí llama la atención es que el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, antes conocido como Estadio Plan de San Luis, dejará de ser para uso general y se convertirá en una instalación deportiva de la nueva universidad. Algo tendrá que hacer el gobierno para compensar a los deportistas potosinos el espacio que perderán, de manera que continúen con su entrenamiento en diversas disciplinas deportivas.

????

¡HASTA MAÑANA!