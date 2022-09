Cuando más se empeñaba la dirigencia estatal panista en presumir una tersa renovación de comités municipales, desde Guadalcázar denuncian fraude a gritos y los prolegómenos de la competencia por la capital anuncian maniobras para tratar de sacar adelante a la candidata del grupo azuarista que controla la dirigencia estatal.

En Guadalcázar parece que la máxima voluntad en el partido blanquiazul no contaba con el registro muy apoyado de una candidata, lo que echó por tierra sus planes de nombrar delegado sin una sola inconformidad. Intentaron engañar con un cambio de sede de la asamblea y como no pudieron, “no llegaron” los enviados encargados de efectuarla. Parece que la candidata afectada con estos tejemanejes no se va a dejar.

Y en la capital, también se intentó llevar candidata única, en una pretendida ramita de olivo no solicitada para el diputado Rubén Guajardo, por el desplazamiento al que fue obligado en la coordinación de la bancada panista, pues la candidata es su cuñada. Pero Guajardo tendrá que deshojar la margarita porque su esposa, Sylvia Govea, es nada menos que fórmula de la exregidora Marcela Zapata, quien se registró apoyada por un grupo de panistas que se quedó esperando a que la regidora Daniela Cid les aceptara la propuesta de hacer competencia a la candidata oficial.

Como Cid no daba señal alguna, los panistas hicieron acuerdo con Marcela Zapata y completaron la fórmula. Curiosamente una vez resuelta la participación opositora, la regidora Cid apareció con un “dijo mi mamá que siempre sí”, sólo que su tiempo ya se había agotado. Los blanquiazules que apoyan a Marcela sospechan que “alguien” pidió al alcalde Galindo que hiciera el favor de retener a Cid para dejarlos sin candidata, pretensión que les falló cuando apareció Marcela Zapata. En esos trastupijes, a los azuaristas les asoma cada vez más el plumero.

Y por los rumbos de Morena, el arribo de doña Rita Ozalia como dirigente parece más accidentado de lo que se esperaba, sobre todo para el personal del partido al que despidió y sin finiquito por ello. La hermana de la secretaria de Seguridad del país no ha podido entrar a la sede del partido en avenida SCOP y para no insistir, su staff alega que se mudarán a otra zona “más popular”.

Desde hoy y hasta el viernes, varios emecistas potosinos de nuevo cuño estarán en la Ciudad de México, en una serie de encuentros y debates organizados por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. A ver si don Dante Delgado ya da señal de decidir a quién de los muchos aspirantes a la dirigencia estatal en San Luis Potosí se le concede la gracia.

Tienen razón la activista Esperanza Lucciotto y la ombudperson del Estado: de nada sirven penas extremas y espectaculares para feminicidas y violadores, si nunca los van a agarrar. El tema es la impunidad, la incapacidad de hacer que los victimarios enfrenten el juicio y la sanción que les corresponde.

¡HASTA MAÑANA!