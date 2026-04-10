Del terrible incendio que se desató el miércoles en la Zona Industrial surgió un resultado positivo: se visibilizó una alternativa sobre la medición de la polución y de la calidad del aire.

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Se trata de la red THAM, operada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ofreció mediciones de la magnitud de contaminantes casi en tiempo real y advirtió del riesgo que se cernía sobre la población.

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Con sus doce estaciones de medición, mayor cobertura con sensores que miden parámetros más variados, la red universitaria parece superior a la que maneja la Segam, que sólo tiene 4 estaciones y miden menos contaminantes.

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El hecho de que las estaciones de monitoreo universitario cuesten apenas una fracción de las que tiene la dependencia estatal también es una ventaja.

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En circunstancias normales, ambas redes se coordinarían para extender los alcances del sistema de vigilancia ambiental.

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Sin embargo, el hecho de que, la noche del miércoles, la Segam haya emitido la información de que la calidad ambiental era aceptable, pareció más un contrapunto al dato de la red universitaria en la que advertía que la mala calidad del aire es riesgosa para la salud.

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Es una desgracia que los pleitos políticos puedan más incluso que las medidas de emergencia ante un desastre.

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Parece que hay quienes aprovechan de un evento público, financiado por el erario para sacar provecho.

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Se trata de las presentaciones de artistas en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de la Enchilada, que financia el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

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Tras de ellas, ha surgido un lucrativo mercado de cortesías e incluso "pases VIP", que en teoría deben ser gratuitos, pero que en un muro de Facebook bautizado, sin rubor, "Reventa boletos SLP", prácticamente son subastados al mejor postor.

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La portada de presentación del muro menciona a una empresa de espectáculos que tiene algunos accionistas vinculados al grupo político actualmente en el poder, tanto en la entidad como en ese municipio.

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En el caso de la presentación del cantante de corridos tumbados Luis R, Conriquez, para cuyo concierto se cotizaban boletos y pulseras para zonas privilegiadas hasta en 550 pesos.

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La alcaldía debería indagar este asunto para evitar que haya personas que sacan un beneficio inapropiado y, sobre todo, determinar si ese mercado es alimentado por una fuga de boletos y cortesías de los canales oficiales del ayuntamiento.

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Hace poco, se señaló a la alcaldía capitalina por un problema semejante, pero parece que este fenómeno se registra en otras instancias.