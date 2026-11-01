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Abre Canaco aplicación oficial para El Buen Fin

Por Jesús Vázquez

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Abre Canaco aplicación oficial para El Buen Fin
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      Matehuala.- El presidente de Canaco Matehuala, Rafael Fernández Santos informó que participó en la rueda de prensa a nivel nacional donde presentaron las expectativas de la decimosexta edición de El Buen Fin, para este 2026 que será del 13 al 17 de noviembre donde se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, es decir un 7.3 por ciento más que en 2025 y prevén la participación de 200 mil negocios.

      En la reunión anunciaron el lanzamiento de la aplicación oficial para conectar a establecimientos con consumidores de todo el país, una aplicación para Android e iOS con funciones para localizar los establecimientos, las categorías de mayor interés proyectado es moda con 38 por ciento, electrónicos con 30 por ciento, belleza y cuidado personal con 27 por ciento, electrodomésticos con 24 por ciento y celulares con 21 por ciento.  

      Detrás de la derrama hay cientos de negocios familiares que necesitan vender más, generar empleos y seguir creciendo, se pretende que llegue a la tienda de la colonia, al mercado, al comercio del centro y a cada establecimiento, porque cuando un negocio crece, también lo hace su comunidad, reconoció el presidente de Canaco, Rafael Fernández Santos. 

      Invitó a los negocios de Matehuala y el Altiplano a inscribirse a la aplicación oficial del Buen Fin, cerrará el 12 de noviembre, los requisitos son estar formalmente inscrito en el SAT, como persona física o moral; tener activo el RFC y medios de contacto como correo electrónico y teléfono.

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