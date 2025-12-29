logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Abundan pedigüeños en cruceros

Menores de edad son usados por adultos para pedir caridad

Por Carmen Hernández

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Abundan pedigüeños en cruceros

RIOVERDE.- Se incrementó la presencia de pedigüeños en diversos cruceros de la ciudad, los que simulan vender dulces y terminan pidiendo una caridad a las personas que les hacen caso, aunque a veces abusan solicitando a todas las personas que pasan por esos sectores de la ciudad. 

Durante esta temporada es común que se pueda observar más mujeres con niños, desde meses de edad hasta los 8 años, que están pidiendo caridad. 

Cada día crece más la presencia de niños, vendiendo desde chocolates, mazapanes y paletas, a las personas que pasan por diversos cruceros de la ciudad.

Los niños recorren en su mayoría los negocios que se dedican a la venta de comida, donde encuentran más personas que se conduelen de su pobreza que representan, aunque solo es una forma de lograr que les otorguen una caridad.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Piden una moneda para comprarse algún alimento, para tener algo que llevar a su estómago.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca
Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca

Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca

SLP

Rolando Morales

El análisis de las asignaciones de hidrocarburos destaca la vulnerabilidad de comunidades indígenas en la región.

Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles
Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles

Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles

SLP

Huasteca Hoy

El cuerpo de Amador Rubio Medina, de 18 años, fue encontrado en el río Valles tras días de intensa búsqueda.

Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale
Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale

Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Autobús de turismo es atacado por civiles armados en la Valles-Tamazunchale. Chofer logra escapar ileso del incidente.

Posponen la Feria Regional de Matehuala
Posponen la Feria Regional de Matehuala

Posponen la Feria Regional de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Se busca ofrecer un evento ferial de calidad