Posponen la Feria Regional de Matehuala

Matehuala.- El viernes por la noche se llevó a cabo una rueda de prensa en la Presidencia Municipal donde autoridades municipales, así como del patronato de FENAPO anunciaron que de última hora se posponía la Feria Regional de Matehuala FEREMA, la cual iniciaría el viernes 26 de diciembre y terminaría el 6 de enero del 2026.

En la rueda de prensa estuvieron Jorge Iván Rodríguez Argüelles director de FENAPO, Gustavo Salazar subdirector de FENAPO y el presidente municipal Raúl Ortega Rodríguez, quienes informaron que por cuestiones técnicas y logísticas, con la finalidad de ofrecer una feria que cumpla plenamente con los condiciones y expectativas de todas y todos los asistentes, se tomó la decisión de posponer por unos días la Feria de Matehuala extensión FENAPO.

El evento ferial estaba programado para realizarse del 26 de diciembre al 06 de enero del 2026, agregaron que el posponer FEREMA responde a un ejercicio de planeación responsable que prioriza la calidad y experiencia integral del público.

Por otra parte, el alcalde Raúl Ortega manifestó que el Ayuntamiento reitera su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el patronato de FENAPO, con el objetivo de poder consolidar un evento que sea el mejor hasta el momento y que fortalezca la convivencia familiar, el entretenimiento y la derrama económica para la región.

Ya se analizan las nuevas fechas del evento ferial que se darán a conocer con anticipación.