Accidente en Ciudad Valles: Vehículo choca contra plazoleta de la CFE

CIUDAD VALLES. A causa de una falla mecánica, la conductora de un vehículo terminó chocando contra la plazoleta que se ubica frente a la Colisión Federal de Electricidad.

El accidente ocurrió este domingo por la mañana, sobre la avenida Ejército Mexicano, a unos metros del cruce con avenida Universidad.

La conductora de un vehículo Nissan Sentra guinda, se dirigía desde el Cobach 24 hacia avenida Universidad, pero debido a una falla en los frenos, terminó chocando contra la plazoleta.

En el vehículo además de la conductora, viajaba una menor de edad, pero de manera milagrosa ambas resultaron ilesas, y los daños al vehículo fueron leves.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.