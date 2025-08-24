Accidente en Ciudad Valles: Vehículo choca contra plazoleta de la CFE
La conductora y una menor resultan ilesas tras accidente en Ciudad Valles
CIUDAD VALLES. A causa de una falla mecánica, la conductora de un vehículo terminó chocando contra la plazoleta que se ubica frente a la Colisión Federal de Electricidad.
El accidente ocurrió este domingo por la mañana, sobre la avenida Ejército Mexicano, a unos metros del cruce con avenida Universidad.
La conductora de un vehículo Nissan Sentra guinda, se dirigía desde el Cobach 24 hacia avenida Universidad, pero debido a una falla en los frenos, terminó chocando contra la plazoleta.
En el vehículo además de la conductora, viajaba una menor de edad, pero de manera milagrosa ambas resultaron ilesas, y los daños al vehículo fueron leves.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
