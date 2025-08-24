logo pulso
Estado

Accidente en Ciudad Valles: colisión sin heridos

Por Huasteca Hoy

Agosto 24, 2025 02:34 p.m.
CIUDAD VALLES. Por omitir un señalamiento de alto, el conductor de una camioneta chocó contra otro vehículo en la colonia Altavista.

El accidente ocurrió la noche del sábado, en el cruce de las calles Zaragoza y Manuel José Othón, atrás del Hotel Valles.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor de una camioneta Dodge Journey gris, al circular por la calle Manuel José Othón, no respetó el alto en el cruce y terminó impactándose contra un automóvil Volkswagen rojo.

Afortunadamente, los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos; únicamente se registraron pérdidas materiales y, por algunos minutos, se mantuvo cerrada la vialidad.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Tras dialogar, los conductores llegaron a un acuerdo y procedieron a retirar los vehículos.

