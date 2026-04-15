CIUDAD FERNÁNDEZ.- Adquiere Municipio una grúa municipal para el traslado de vehículos para la Dirección de Seguridad Pública Municipal; se erogaron 3 millones de pesos.

Cabe destacar que el Municipio no contaba con grúas, por lo que empresas brindaban el servicio, sin embargo, las autoridades municipales destinaron 3 millones de pesos para el servicio de arrastre.

Con esta adquisición se evitarán costos elevados y por ende no dependerán de otros municipios. Así mismo, se reforzará con más equipo a la corporación policiaca.