Profe acusado de abuso, separado de su cargo

CIUDAD VALLES.- Inicia la URSEHN la investigación sobre el presunto caso de abuso de un maestro de la Antero G. González contra una joven que hacía su servicio social en esa institución educativa.

José Isabel Gutiérrez Zúñiga, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) dijo que el 27 de marzo les presentaron en su oficina la denuncia interpuesta en la Unidad Especial en Atención a Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado (FGE) cometido por un maestro de la citada escuela primaria.

Lo que sigue en la URSEHN es observar que se "cumplan con los protocolos que nos corresponden y de alguna manera estar pendientes de que tanto la Supervisión (Escolar) como la Dirección y la jefa de Sector puedan aplicar estos protocolos".

Dentro de los protocolos habituales en este tipo de casos, se contempla la separación del cargo del maestro al que se le hace la acusación y denuncia, mientras se realizan las investigaciones del caso.

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