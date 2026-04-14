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Concluyó la Feria de la Charamusca

Por Jesús Vázquez

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Concluyó la Feria de la Charamusca

Matehuala.- Concluyó con saldo blanco la Feria de la Charamusca después de una semana más que comerciantes estuvieron establecidos para vender los dulces, pues debido a las fuertes lluvias que se registraron sus ventas habían sido casi nulas..

Este año, la Feria de la Charamusca se extendió una semana más para que los comerciantes lograran vender sus productos, o al menos recuperar algo de lo que invirtieron, además de no dejar que se pierda esta tradición. 

Debido a que los días fuertes son sábado de Gloria y el domingo de Resurrección, se registraron lluvias intensas y las ventas fueron bajas.

Durante los días que se estuvo llevando a cabo la tradicional Feria de la Charamusca, se realizaron rondines por parte de elementos de las corporaciones policiacas. 

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También acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes estuvieron atendiendo a personas que se sentían mal, así como elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal.

Se tuvo saldo blanco al término de estas fechas. A pesar de que en algunos días hubo fuertes tormentas, las corporaciones apoyaron a los comerciantes para evitar accidentes, por lo que no hubo personas lesionadas, únicamente se registraron pérdidas materiales en la mercancía de los vendedores.

A pesar de que estuvieron una semana más, el domingo nuevamente llovió, por lo que no se lograron recuperar.

 al cien por ciento las ventas de charamuscas. 

Tristemente, es una tradición que se ha ido perdiendo.

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