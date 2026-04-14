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Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

Celebran 100 años de la dotación de sus tierras

Por Jesús Vázquez

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

Matehuala.- Con orgullo y gran participación de su gente, la comunidad de Tanque Colorado celebró el 100 aniversario de la dotación de sus tierras, una fecha que honra el esfuerzo, identidad y las raíces de sus habitantes.

La jornada estuvo llena de tradición y convivencia familiar, iniciando con un colorido desfile en el que participaron instituciones educativas, ejidatarios y varios jinetes, con música recorrieron las principales calles de la comunidad, donde la gente a su paso les aplaudía.  

También se contó con la participación de la escaramuza charra Las Camelias, que aportó elegancia y orgullo a esta celebración. 

Posteriormente, se llevó a cabo la tradicional cabalgata donde participaron habitantes de Tanque Colorado así como de comunidades vecinas, también se realizó un rodeo y diversas actividades que reunieron a habitantes y visitantes de comunidades cercanas.

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Estas celebraciones reflejan el orgullo de pertenecer a una comunidad con historia, donde las tradiciones siguen vivas y se transmiten de generación en generación.

Los habitantes de Tanque Colorado mencionaron que esta es una comunidad que continua con sus tradiciones y con gente muy trabajadora, por lo que es un gran orgullo celebrar los 100 años de la dotación de tierras de esta comunidad.

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