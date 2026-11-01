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Adulto mayor sufre accidente

Por Carmen Hernández

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Adulto mayor sufre accidente
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      RIOVERDE.- Adulto mayor sufrió un accidente al caer de la bicicleta en la que se trasladaba en estado de ebriedad frente a la Impecsa, sufriendo varias lesiones de consideración. 

            Los hechos ocurrieron en la calle Hidalgo, cuando un adulto mayor se transportaba en su bicicleta, pero manejaba de manera zigzagueante.  

           El hombre quien manejaba en estado de ebriedad, de pronto perdió el equilibrio y cayó de la bicicleta en la que se transportaba.  

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia.  

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      Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que se encontraba alcoholizado.  

      Minutos más tarde fue trasladado a su domicilio, ya que las lesiones que sufrió no ameritaban su hospitalización.

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