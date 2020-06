Afecta el Covid-19 a Colecta de Cruz Roja

RIOVERDE.- Por pandemia, ciudadanos no han participado en la Colecta Nacional de la Cruz Roja, pero se sobrevive de los donativos del Municipio, aunque sólo se cuenta con una ambulancia, sostuvo el presidente de la institución Pedro Badillo Rodríguez.

Mencionó que el coronavirus ha afectado a la población en general, dado que se mantuvieron cerrados negocios o tuvieron bajas ventas y por ende no han aportado para la colecta.

Añadió que, se sobrevive con el apoyo mensual del Municipio que asciende a 5 mil pesos así como con el apoyo de la Cruz Roja Estatal y Nacional, los recursos son canalizados para los viáticos y el pago de tres voluntarios.

El presidente expuso que sólo se cuenta con una ambulancia y a la sociedad molesta porque no se acude a los llamados de auxilio, pero no se cuenta con las suficientes unidades, sin embargo, por fortuna no se han registrado llamadas falsas.