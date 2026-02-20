Afluente del río Valles continúa a la baja

CIUDAD VALLES.- El río Valles sigue con su escala a la baja, de acuerdo con las mediciones de la Estación Meteorológica de Santa Rosa, dependiente de Conagua.

El afluente principal de los municipios de El Naranjo y de Valles ha perdido dos centímetros de nivel en el transcurso de una semana y de acuerdo a datos y mediciones de la Comisión Nacional del Agua, ya que en la sesión de Cuenca del Río Valles del viernes 13 de febrero, el nivel del afluente era de 61 centímetros, mientras que este jueves, la citada Estación marca 59 centímetros.

Esto significa que está a 19 centímetros de bajar a su escala mínima crítica, de 40 centímetros, que es cuando el afluente comienza a perder su capacidad de ecosistema por la falta de oxígeno en sus aguas.

Por lo que se espera puedan mejorar las condiciones y no llegar a caer de nuevo en esa situación de crisis hídrica.

