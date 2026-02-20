logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Afluente del río Valles continúa a la baja

Está a 19 centímetros de llegar a su escala crítica

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Afluente del río Valles continúa a la baja

CIUDAD VALLES.- El río Valles sigue con su escala a la baja, de acuerdo con las mediciones de la Estación Meteorológica de Santa Rosa, dependiente de Conagua.

El afluente principal de los municipios de El Naranjo y de Valles ha perdido dos centímetros de nivel en el transcurso de una semana y de acuerdo a datos y mediciones de la Comisión Nacional del Agua, ya que en la sesión de Cuenca del Río Valles del viernes 13 de febrero, el nivel del afluente era de 61 centímetros, mientras que este jueves, la citada Estación marca 59 centímetros.

Esto significa que está a 19 centímetros de bajar a su escala mínima crítica, de 40 centímetros, que es cuando el afluente comienza a perder su capacidad de ecosistema por la falta de oxígeno en sus aguas.

Por lo que se espera puedan mejorar las condiciones y no llegar a caer de nuevo en esa situación de crisis hídrica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández
Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

SLP

Pulso Online

Se refuerzan brigadas en Cerritos y Guadalcázar para evitar avance de incendios en zonas serranas.

Sancionará Ecología a carniceros de mercado
Sancionará Ecología a carniceros de mercado

Sancionará Ecología a carniceros de mercado

SLP

Redacción

Presentan aplicación de guía turística
Presentan aplicación de guía turística

Presentan aplicación de guía turística

SLP

Redacción

Facilitará la estancia de turistas en Valles

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

SLP

Redacción

Abundaron las bebidas espirituosas