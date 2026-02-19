Sancionará Ecología a carniceros de mercado

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología Municipal podría multar a cada carnicería del Gonzalo N. Santos por verter grasa que provoca anegamiento de drenajes.

Este martes, en la banqueta del mercado, sobre la calle Negrete, el agua negra comenzó a contaminar ésta y la calle Madero, debido a un taponamiento de los desagües.

En la dirección de Ecología comenzaron los papeleos sobre posibles multas contra carnicerías, ya que los empleados suelen tirar grasa al drenaje y éste, al enfriarse, se solidifica y causa el problema de contaminación.

Las multas podrían ser de 20 Umas (dos mil 346 pesos) ya que ha habido acercamientos de la autoridad y los carniceros y vendedores de fiambres, con la finalidad de evitar esta práctica, pero que han resultado en balde.

