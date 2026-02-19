logo pulso
Presentan aplicación de guía turística

Facilitará la estancia de turistas en Valles

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan aplicación de guía turística

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento presentó una aplicación para que el turista tenga toda la información de un tríptico sobre restaurantes, hoteles y parajes en el celular.

Este mediodía, la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria, el director de Comunicación Social, David Alarcón y el secretario del Ayuntamiento, encabezaron una reunión con operadores turísticos y empresarios del ramo para dar a conocer una aplicación que comenzará a operar en 11 días (1 de marzo) y que contendrá información de parajes, restaurantes, hoteles y distancias, así como tiempos de llegada.

En este espacio, que se llamará www.visitaciudadvalles.com no podrán darse de alta empresas que no tengan licencias de operación ni capacitaciones.

