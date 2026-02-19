logo pulso
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

Abundaron las bebidas espirituosas

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

CIUDAD DEL MAÍZ.- La Casa de la Cultura fue convertida en cantinota para celebrar el cumpleaños de la alcaldesa, proliferó el consumo de bebidas embriagantes, la fiesta terminó a altas horas de la noche, funcionarios salieron en estado inconveniente. 

Funcionarios denunciaron que desde temprana hora, muchos servidores públicos abandonaron su chamba y con regalo en mano se dirigieron a la Casa de la Cultura, para la fiesta en honor de la presidenta municipal. 

En el lugar se celebró la fiesta de la presidenta municipal Rosa Angélica Martínez, donde no faltaron las bebidas espirituosas y que decir de las cervezas. 

La fiesta terminó a altas horas de la noche y varios funcionarios salieron en estado inconveniente, debido al excesivo consumo de alcohol que se registró durante el evento.

