Agua, piden habitantes de Balcones

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, luego del homenaje a Benito Juárez llevado a cabo en la plaza principal de este municipio, un grupo de personas del espacio irregular llamado Balcones (a un lado de El Gavilán 1) y José Inés Velázquez Montes, del Frente de Defensa de la Vivienda Popular (FDVP) se apersonaron en el acto público para reclamar que la DAPAS no les ha proveído de agua en ese sector y acusaron de “mentiroso” al alcalde porque dijo que les iba a ayudar a regularizarse, pero no han cumplido.

En febrero pasado, Inés Velázquez promovió un amparo que tuvo cabida en el Juzgado Quinto, con el que la DAPAS se ve obligada a llenar depósitos de agua de Balcones, so pena de recibir una sanciones en 100 Umas, en el entendido de que este sector no está regularizado y por lo tanto el agua potable no puede celebrar contrato, aunque por cuestiones de observancia del agua como un derecho universal y humano, tiene que proveerla. Inés Velázquez se quejó de que no han ido a llenarle sus tanques y tildó de mentiroso al alcalde porque en campaña prometió regularizar esos terrenos y no ha pasado nada.