Al alza comida de Cuaresma

MATEHUALA.- Los productos de Cuaresma años atrás eran lo más barato, ahora son de los

más caros para su consumo en temporada de Semana Santa, señala comerciante.

En entrevista con el comerciante Ernesto, manifestó que sorprende que los proveedores en este año les den los productos mucho más caros que en años anteriores.

Puso como ejemplo que el pescado seco está en los 330 pesos el kilogramo y es un producto que lo consume mucha gente en esta época, “nosotros tratamos de no elevar tanto los precios porque en otros lados está más caro”, dijo.

Señaló que lo que no ha logrado aumentar mucho son los garbanzos y las lentejas, dijo que quizá la comida de Cuaresma pase a ser de lujo por los altos costos que tiene, aunque están escasos los llamados “orejones”, esto porque no hubo lluvia suficiente y quien tiene los venderá caros porque no hay mucho en el mercado.

En cuanto al kilogramo de huevo que hace días se mantuvo en poco más de 50 pesos el kilogramo, hoy se mantiene a 48 pesos el kilogramo, “aunque esperamos que en el transcurso de los días baje aún más el precio, ya que todos los guisos de comida para Semana Santa son lampreados”, puntualizó

el comerciante.