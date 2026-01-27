logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Estado

Alertan a población por clima gélido

Se están registrando temperaturas de 4 grados

Por Carmen Hernández

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan a población por clima gélido

RIOVERDE.- Continuarán las bajas temperaturas, hoy se espera un clima gélido de 4 grados, por lo que se alerta a la población para que se abrigue para evitar sufrir una enfermedad respiratoria. 

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se están registrando bajas temperaturas, es por ello que se les recomienda a las familias que se cuiden, protejan a niños y adultos mayores, sobre todo los más propensos a sufrir una enfermedad. 

Este lunes se registró una temperatura de 4 grados y para el día de hoy se esperan 5 grados centígrados, todo derivado del frente frío número 30, comentó. 

Hizo hincapié que hay posibilidad de que haya escarchas en la sierra, por el clima gélido.

Hernández Juárez dijo que se cuenta con un albergue en lo que fue la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y hasta el momento ha ingresado una persona en situación de calle.

