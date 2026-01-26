"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

CIUDAD VALLES.- Más de 48 horas antes del evento de inauguración, cierran parcialmente la avenida Santa Rosa, en la colonia La Diana. Hace un año y un día inauguraron esa obra. Desde el sábado 24 de enero, decenas de trabajadores han estado remozando, pintando vialidades y guarniciones de color verde, previo a la inauguración de los aproximadamente 800 metros de esa avenida que atraviesa la colonia Diana y remata a un lado del fraccionamiento Praderas del Río.

El 24 de enero de 2025, el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona inauguró las obras de esa calle que no recomenzó la edificación sino medio año después, por lo que después de este largo periodo, por fin estará lista para ser inaugurada oficialmente.