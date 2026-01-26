logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

Por Redacción

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

CIUDAD VALLES.- Más de 48 horas antes del evento de inauguración, cierran parcialmente la avenida Santa Rosa, en la colonia La Diana. Hace un año y un día inauguraron esa obra. Desde el sábado 24 de enero, decenas de trabajadores han estado remozando, pintando vialidades y guarniciones de color verde, previo a la inauguración de los aproximadamente 800 metros de esa avenida que atraviesa la colonia Diana y remata a un lado del fraccionamiento Praderas del Río.

El 24 de enero de 2025, el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona inauguró las obras de esa calle que no recomenzó la edificación sino medio año después, por lo que después de este largo periodo, por fin estará lista para ser inaugurada oficialmente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos
Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

SLP

Huasteca Hoy

El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.

Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles
Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

SLP

Rolando Morales

Fiscalía General del Estado avanza en proceso legal contra presuntos extorsionadores en Ciudad Valles.

Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos
Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

SLP

Carmen Hernández

Reciben curso teórico práctico para sacrificar un porcino.

Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes
Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

SLP

Carmen Hernández