Estado

Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra

Mejoran beneficios para pago a cañeros

Por Redacción

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra

CIUDAD VALLES.- Sube el Karbe un punto, respecto del primer mes de zafra, se encuentra en más de 116 puntos, de acuerdo con datos de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCAIPA).

Antes de que se cumpliera el primer mes de zafra, el pasado 17 de enero, el rendimiento de la caña era de 115.300 (es decir, por cada mil kilos de caña se obtenían 115.3 kilogramos de azúcar). No obstante, en esta jornada de domingo, el Karbe ha llegado a 116.500, más de un punto de rendimiento de una semana a otra.

La zafra todavía tiene por delante más de cuatro meses que es el tiempo que esperan sea suficiente para alcanzar un Karbe por encima de los 122 puntos, medida mucho más benéfica para la ganancia del ingenio y el pago a los cañeros.

Por lo que esperan mejores las condiciones para beneficio de productores y el Ingenio.

