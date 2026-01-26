Campaña de descuento en el pago del Predial

Villa Juárez.- A partir de hoy y hasta el mes de marzo se ofrecerán descuentos en el pago del Impuesto Predial para que propietarios de vivienda aprovechen la o9portunidad de ponerse al corriente.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se autorizaron descuentos por parte de Cabildo, para que la población se ponga al corriente en sus pagos del Predial.

Hasta el 31 de enero se ofrece un descuento de un 15%, 10% del 1 al 28 de febrero y de un 5% del 1 al 30 de marzo. Así mismo los adultos mayores que presenten la tarjeta del Inapam tendrán el beneficio de un mayor descuento. El recurso que se recaude será destinado para obras y acciones en las localidades más apartadas del municipio.