logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Campaña de descuento en el pago del Predial

Por Carmen Hernández

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Campaña de descuento en el pago del Predial

Villa Juárez.- A partir de hoy y hasta el mes de marzo se ofrecerán descuentos en el pago del Impuesto Predial para que propietarios de vivienda aprovechen la o9portunidad de ponerse al corriente. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que se autorizaron descuentos por parte de Cabildo, para que la población se ponga al corriente en sus pagos del Predial. 

Hasta el 31 de enero se ofrece un descuento de un 15%, 10% del 1 al 28 de febrero y de un 5% del 1 al 30 de marzo.  Así mismo los adultos mayores que presenten la tarjeta del Inapam tendrán el beneficio de un mayor descuento.  El recurso que se recaude será destinado para obras y acciones en las localidades más apartadas del municipio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos
Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

SLP

Huasteca Hoy

El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.

Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles
Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

SLP

Rolando Morales

Fiscalía General del Estado avanza en proceso legal contra presuntos extorsionadores en Ciudad Valles.

Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos
Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

SLP

Carmen Hernández

Reciben curso teórico práctico para sacrificar un porcino.

Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes
Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

SLP

Carmen Hernández