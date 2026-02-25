logo pulso
Alumnos del CBTIS simulan violencia contra therian

Las reacciones fueron inmediatas, pues se grabaron un supuesto castigo físico a un joven

Por Huasteca Hoy

Febrero 25, 2026 04:09 p.m.
CIUDAD VALLES.- Alumnos del CBTIS 46 hicieron un vídeo en el que fingen castigar a golpes a un supuesto therian. Las reacciones fueron inmediatas.

En la toma o tiro del celular que se usó de cámara, se observa a cuatro jóvenes uniformados, de los que tres de ellos golpean con cinturones a un quinto joven que se encuentra en el suelo, supuestamente amarrado con cinta de restricción y quejándose por el castigo que le propinan.

"Esto le va a pasar a todos los therians hijos de su put...", exclama uno de ellos y comienza la escenificación de los golpes al caído.

Este vídeo fue grabado en un área posterior a unos salones y ha sido viralizado desde temprana hora de hoy.

La institución no ha dado a conocer algún comunicado al respecto. 

"Ley Therian" busca proteger a quienes se identifican como animales

La propuesta busca combatir la discriminación y el cyberbullying en entornos educativos de Nuevo León.

