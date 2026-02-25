logo pulso
Combaten Bomberos 3 incendios en un día

No hubo personas lesionadas y el fuego se logró controlar

Por Jesús Vázquez

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a controlar tres incendios en lotes baldíos en solo día; gracias a la pronta acción de los "tragahumo" no hubo personas lesionadas y el fuego lo logró controlar.

De acuerdo a información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, el primer incendio se reportó en la calle Rivas Guillén de la colonia Valle de México, por lo que elementos acudieron al lugar para controlar el incendio que abarcó un área de 20 x 30 metros, afortunadamente el incendio no afectó los domicilios cercanos. 

Posteriormente les reportaron que había otro incendio en otro predio baldío también en la calle Rivas Guillén pero ahora de la colonia Luis Echeverría donde era un predio de 10 x 30 metros en el que se registraba el incendio, pero gracias al trabajo de Bomberos lograron controlar el incendio.

A los pocos minutos les hablaron a los bomberos informándoles que había otro incendio en un predio baldío pero ahora en la calle Nevado de Toluca de la colonia Colinas de la Paz, los "tragahumo" llegaron en la motobomba de ataque rápido; cabe hacer mención que todos los incendios han sido provocados por quemar basura que luego se sale de control.

