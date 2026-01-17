Anuncia corte de agua por varias horas

Matehuala.- Este domingo habrá interrupción en el servicio de agua potable en el municipio, por trabajos de mantenimiento que se estarán haciendo en la red general, por lo que se hace un llamado a la población para que guarde líquido para evitar problemas.

El organismo operador del agua, SAPSAM informa a los usuarios del servicio de agua potable que debido a los trabajos de mantenimiento en las subestaciones eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se estarán generando interrupciones en el suministro de agua este domingo en un horario entre las 00:30 a 07:00 horas, y después volverá el suministro de agua de manera normal.

Dieron a conocer que dichos trabajos afectarán el sistema de bombeo de los pozos ubicados en la zona de Cedral a Matehuala, lo que ocasionará falta de agua durante el periodo señalado.

Se informa a los usuarios para que tomen las precauciones necesarias, y realicen de manera responsable el uso de agua, y evitar malgastar el vital liquido pues no se quiere que haya desabasto de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, se ha visto que mucha gente está despilfarrando el agua, pues en la calle se suelen ver algunos negocios que tiran mucha o fugas y se puede ver el tiradero en las calles, por lo que hay que cuidar el agua para evitar estar como en otros lugares que no tienen ni una sola gota de agua durante semanas.