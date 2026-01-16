logo pulso
Aumenta un peso la tarifa del camión urbano

Cuota entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero

Por Redacción

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta un peso la tarifa del camión urbano

CIUDAD VALLES.- La tarifa del transporte urbano quedará en 13.50 pesos para este 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Aunque no se ha publicado oficialmente, el costo del pasaje aumentará un peso a partir de la segunda mitad del mes de enero, en concordancia con autoridades estatales y con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Antes de empezar el año, hubo una propuesta de la empresa que habría pedido una tarifa de 15 pesos por el costo de un pasaje.

El aumento en costos de prepago será establecido en el Periódico Oficial del Estado en esta jornada.

