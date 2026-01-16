logo pulso
Rescatan a persona en situación de calle

Por Carmen Hernández

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
Rescatan a persona en situación de calle

Ciudad Fernández.- Una persona que sufría hipotermia fue rescatada de la calle y trasladada al albergue, debido a las condiciones en que se encontraba con riesgo de llegar a fallecer, debido al clima gélido que se está resintiendo en la región. 

Paramédicos de Protección Civil Municipal recibieron una llamada de auxilio para que acudieran a la Avenida Mineros y Moctezuma, porque en ese lugar se encontraba un hombre en situación de calle, en plena intemperie, soportando las bajas temperaturas con el riesgo de llegar a fallecer.  

De inmediato fue auxiliado por los paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios.  Posteriormente fue trasladado a un albergue municipal, donde pernoctó por unas horas y posteriormente se retiró del lugar, finalizó. 

