Rescatan a persona en situación de calle

Ciudad Fernández.- Una persona que sufría hipotermia fue rescatada de la calle y trasladada al albergue, debido a las condiciones en que se encontraba con riesgo de llegar a fallecer, debido al clima gélido que se está resintiendo en la región.

Paramédicos de Protección Civil Municipal recibieron una llamada de auxilio para que acudieran a la Avenida Mineros y Moctezuma, porque en ese lugar se encontraba un hombre en situación de calle, en plena intemperie, soportando las bajas temperaturas con el riesgo de llegar a fallecer.

De inmediato fue auxiliado por los paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado a un albergue municipal, donde pernoctó por unas horas y posteriormente se retiró del lugar, finalizó.