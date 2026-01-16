Rescatan a persona en situación de calle
Ciudad Fernández.- Una persona que sufría hipotermia fue rescatada de la calle y trasladada al albergue, debido a las condiciones en que se encontraba con riesgo de llegar a fallecer, debido al clima gélido que se está resintiendo en la región.
Paramédicos de Protección Civil Municipal recibieron una llamada de auxilio para que acudieran a la Avenida Mineros y Moctezuma, porque en ese lugar se encontraba un hombre en situación de calle, en plena intemperie, soportando las bajas temperaturas con el riesgo de llegar a fallecer.
De inmediato fue auxiliado por los paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado a un albergue municipal, donde pernoctó por unas horas y posteriormente se retiró del lugar, finalizó.
no te pierdas estas noticias
Aumenta número de casos de gusano barrenador en la Huasteca
Pulso Online
Se detectan nuevos casos de miasis en animales en la región Huasteca, con focos en Tamuín y San Vicente.