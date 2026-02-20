logo pulso
Estado

Arden varias comunidades de Matehuala

Bomberos, personal de Conafor y Protección Civil luchan para controlar el fuego

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
Arden varias comunidades de Matehuala

Matehuala.- Bomberos, elementos de Conafor y de Protección Civil atienden cinco incendios forestales que se generaron en diferentes puntos de la ciudad durante el pasado jueves enfrentando problemas para poder controlarlos, los siniestros se generaron en la colonia Lagunita, nuevamente el Cerrito Blanco, Carbonera, Estanque de Agua Buena y Pastoriza.

 Desde temprana hora del jueves se reportaron incendios forestales en distintas comunidades de la ciudad donde apenas logran controlar uno e inmediatamente les hablaban que había otro incendio forestal en otro lugar, por lo que no se dan abasto para poder controlar el fuego. 

Incluso los comuneros se unieron para apoyar los incendios forestales que se estuvieron presentando en las comunidades, de manera extraoficial se sabe que el incendio de Carbonera fue provocado por unas mujeres que estaban quemando basura, se les salió de control la quema provocando un incendio de gran magnitud.

Protección Civil ha reportado que los cuerpos de emergencia se encuentran en una situación crítica, pues Bomberos, Protección Civil y Conafor, están trabajando a marchas forzadas para controlar los cinco incendios que se han generado en la región.

 Debido a la gran magnitud las corporaciones no se dan abasto para controlarlos, han solicitado a la población en general evitar cualquier tipo de quema, y tener paciencia en donde estén presentándose los incendios, pues los servicios de emergencia locales pueden presentar retrasos significativos ya que están trabajando en los incendios forestales.

