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Arranca colecta de Cruz Roja en Valles

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca colecta de Cruz Roja en Valles

CIUDAD VALLES.- La Cruz Roja Mexicana comenzó su colecta anual en la sede de Ciudad Valles, buscando superar los 175 mil pesos del año pasado. 

Esta mañana, la dirección general del Patronato de la Cruz Roja, a cargo de Verónica Ramírez Amaro, junto al alcalde de Valles, David Medina Salazar dieron arranque a la colecta 2026 de la benemérita institución que, por lo pronto, no tiene fecha de finalización y en la que piden la cooperación de toda la ciudadanía. 

El aproximado de lo que la Cruz Roja acumuló el año pasado habría sido de 175 mil pesos, por eso, este año la meta es superar esta cifra.

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