Aumentan llamadas de extorsión

Matehuala.- Han aumentado las llamadas de extorsión en esta temporada navideña, donde personas que se encuentran presas se les ha hecho fácil marcar números al azar donde se hacen pasar por familiares que vienen del extranjero.

A pesar de que se ha dado mucha información sobre las llamadas de extorsión aún hay personas que caen en esta trampa, sobre todo personas de la tercera edad que son quienes más fácil llegan a caer cuando les hablan y les hacen depósitos de dinero, por lo que piden a la población estar alerta de estas llamadas, habar sobre todo con los adultos mayores para evitar que sean engañadas.

Normalmente las llamadas las están haciendo de otros estados de la República, al contestar se hacen pasar por familiares que están radicando en el país vecino, les prometen que les van a llevar regalos a las familias, dicen ser un primo, hermano, tío o amigo y que van a llegar para esta temporada, pero luego les aseguran que tuvieron un problema y les piden dinero para poder llegar con los regalos, la gente luego les termina creyendo enviándoles dinero.

Se pide a la población no contestar llamadas de números desconocidos, para evitar caer en las estafas que se están haciendo.

