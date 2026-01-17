Aumentarán salario a policías municipales

CIUDAD VALLES.- Para fin de mes habría aumento para los policías municipales de Valles, con retroactivo desde el 1 de enero de este año, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

El munícipe dijo que para finales de enero, es decir, cumpliéndose la segunda quincena del año, los policías tendrían un sueldo mínimo de 15 mil pesos, cada uno y que está homologación no se había llevado a cabo porque no había solvencia dentro de la administración.

Aclaró que este beneficio, que es una orden directa del Gobierno del estado y una iniciativa legislativa para evitar que los policías se corrompan será retroactivo al inicio del 2026.