Aumentarán salario a policías municipales
A finales de este mes; será retroactivo desde el 1 de enero
CIUDAD VALLES.- Para fin de mes habría aumento para los policías municipales de Valles, con retroactivo desde el 1 de enero de este año, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.
El munícipe dijo que para finales de enero, es decir, cumpliéndose la segunda quincena del año, los policías tendrían un sueldo mínimo de 15 mil pesos, cada uno y que está homologación no se había llevado a cabo porque no había solvencia dentro de la administración.
Aclaró que este beneficio, que es una orden directa del Gobierno del estado y una iniciativa legislativa para evitar que los policías se corrompan será retroactivo al inicio del 2026.
no te pierdas estas noticias
Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina
Huasteca Hoy
El ajuste será retroactivo al 1 de enero
Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles
Huasteca Hoy
El clima variable del invierno ha elevado las consultas y hospitalizaciones por males respiratorios.