Autoridades suspenden quema de pólvora

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RIOVERDE.- Suspende el Ayuntamiento la quema de pirotecnia en el Ejido Puente del Carmen, debido al riesgo que representaba para la población.

Vecinos de la calle Juárez se percataron que en la vía pública colocaba un castillo de pirotecnia.

Al lugar arribó el director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, acudió a verificar los permisos y no contaban con las medidas de seguridad que se requieren para realizar la quema de la pólvora.

Al confirmar que el responsable no contaba con las condiciones adecuadas, se les suspendió la quema de pirotecnia, pues eran muchos los riesgos y ninguna medida de seguridad.

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Al día siguiente se acudió al lugar y se confirmó que el material de la pirotecnia había sido destruido, por lo que no se aplicó ninguna sanción.

Lo que se busca es evitar accidentes y que la población no resulte con lesiones, ante la quema de la pólvora, por los riesgos que representa.