Bajan las ventas de flores y arcos

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CIUDAD VALLES.- Con ventas menos copiosas que las del 2025, los vendedores de arcos de la zona tének pasan la resaca económica de este 2026.

Las decenas de vendedores de arcos, cempasúchil, mano de león, viudita, limonaria y hasta mandarinas han resistido las ventas bajas de este 2026, haciendo la comparación con el 2025.

Comentaron que para el 29 de octubre suelen acabar con el producto del día muy temprano, porque se le hace tarde a una gran cantidad de familias para poner el arco de entrada de los difuntos a este mundo, en los días de Todos Santos o Sanctorum.

Confían en que las ventas se recuperen este 1 de noviembre.

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