Bazar de flores en la calle Colón

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Matehuala.- Como cada año, comerciantes de flores colocaron sus puestos en la calle Colón, de la zona centro de la ciudad, por lo que cierran esta arteria para que puedan realizar su vendimia y la gente pueda acudir a comprar sus flores.

Los comerciantes de flores han puesto sus esperanzas en estas fechas del día de muertos, esperando lograr obtener buenos ingresos en estos días, ya que durante el año han estado bajas las ventas, pues ya casi nadie compra flores y solo es el día de muertos y el día de las madres cuando se incrementa la venta de flores, y es una gran oportunidad en la calle de Colón, donde varios comerciantes instalaron sus puestos.

Exhortan a los ciudadanos acudir a la calle Colón, donde están instalados los floreros y van a estar de ocho de la mañana a seis de la tarde durante estos días de muertos, pues hay gran variedad de flores y coronas para muertos, con su compra apoyan al comercio local para lograr sostenerse, pues todo el año ha estado muy baja la venta.

Cabe hacer mención que la calle Colón, se encuentra cerrada a la vialidad vehicular, por lo que se pide a los automovilistas y motociclistas que tomen vías alternas para circular y así evitar que se genere congestionamiento vial, pues pueden tomar otras calles, de esta manera, evitar que ocurran accidentes.

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Asimismo, las corporaciones policiacas están realizando rondines en el lugar.