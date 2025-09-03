Bloquean la 57 en Matehuala; acusan a Guardia Nacional de abusos
Habitantes reportaron abuso de autoridad de corporaciones policiacas
Habitantes de la comunidad El Carmen, en Matehuala, bloquearon la Carretera 57 a la altura del kilómetro 158 en protesta contra la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal, a quienes acusan de abuso de autoridad.
Los inconformes atravesaron tres automóviles sobre la vía federal, lo que generó intenso tráfico vehicular en la zona.
Al sitio acudieron elementos de ambas corporaciones, así como el director de la Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández, quien entabló diálogo con los manifestantes. Los pobladores expusieron diversas quejas contra elementos de la Guardia Estatal, señalando presuntos abusos de autoridad.
Tras la conversación, los habitantes accedieron a liberar la carretera, aunque advirtieron que, de no resolverse sus denuncias, volverán a manifestarse con nuevos bloqueos.
