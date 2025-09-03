Circulaba con droga en su moto

RIOVERDE.- Durante un operativo, oficiales de Seguridad Pública Municipal detectaron a un motociclista que arrojó un envoltorio con droga en el piso, esto en la comunidad de San Francisco.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer cuando elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban un operativo en diversas comunidades, sin embargo, recorrían el camino de San Francisco, cuando se percataron que un motociclista sospechoso, quien al ver la patrulla imprimió velocidad e inició la persecución.

El sujeto arrojó 20 bolsas con sustancia con las características del “cristal”, las cuales fueron aseguradas; el sujeto posteriormente tomó unas brechas.

La sustancia ilícita fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE); desafortunadamente el motociclista logró darse a la fuga.

