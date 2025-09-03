Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

MATEHUALA.- Serán dos matehualenses los que representarán al estado de San Luis Potosí en la Competencia Nacional Miss Universidad México y Míster Universidad México I, en Cuernavaca, Morelos del 24 al 26 de septiembre del presente año.

Los participantes son: Flor Cisneros y César Medina quienes recibieron el título de Miss y Míster Universidad San Luis Potosí, y ahora participarán en el concurso a nivel nacional.

Matehuala se hace presente en la nominación estatal de Miss y Míster Universidad San Luis Potosí, donde recibieron este título los jóvenes matehualenses Flor Cisneros y César Medina, por lo que se hizo la imposición de las bandas oficiales que los hace acreedores de los títulos ya mencionados y gracias a esto podrán acudir a participar en un evento a nivel nacional donde competirán con jóvenes de todo el país por el título de Miss y Míster Universidad México.

La siguiente etapa se realizará en Cuernavaca, Morelos en los próximos días del mes de septiembre, y es un honor que en esta ocasión sean jóvenes originarios de Matehuala quienes obtuvieron este importante título a nivel nacional, y éste es el primer año en el que el estado de San Luis Potosí formará parte en el evento universitario más importante a nivel nacional que es Miss y Míster Universidad México.

En este evento participarán más de 30 universidades públicas de todos los estados de la República Mexicana; jóvenes participantes se mostraron muy emocionados de poder participar en este certamen y ser los representantes del estado potosino, y esperan lograr obtener el primer lugar para poner muy en alto el nombre de Matehuala a nivel nacional.