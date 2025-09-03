Protestan por falta de maestro

CÁRDENAS.- Padres de familia de la Escuela Primaria “Niños Héroes” del turno vespertino protestaron por la falta de maestro.

Los paterfamilias arribaron desde primera hora al plantel educativo y portaron pancartas donde exigían más docentes.

Señalaron que buscan que los alumnos no se retrasen en sus clases, por la falta de interés de enviar un docente, sin embargo, el día de mañana jueves una comisión de padres se van a entrevistar con personal de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, quien les resolvería la situación.

Los quejosos advirtieron que de no recibir una respuesta inmediata, continuarán con las protestas en la escuela primaria.

