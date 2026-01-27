Bomberos sofocan incendio en una milpa

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos en coordinación con la Conafor y comuneros de la comunidad el Mezquite controlaron el incendio que se generó en una milpa, no hubo personas lesionadas gracias a la oportuna intervención de los tragahumo.

De acuerdo a la información de la base operativa de Bomberos, el domingo por la tarde recibieron el reporte de un fuerte incendio en una milpa en la comunidad del Mezquite, por lo que acudieron en una unidad para iniciar los trabajos para sofocar el fuego y que no llegara a propagarse.

Al llegar al lugar ya estaban elementos de la Conafor y habitantes de la comunidad luchando para controlar el fuego, por lo que empezaron a trabajar en coordinación para evitar que se propagara por mas lugares, gracias al trabajo en equipo lograron apagar el incendio y no hubo personas lesionadas.

Por otra parte, también atendieron el llamado de otros incendios seis que se generaron en predios baldíos en distintos puntos de la ciudad, donde algunos de estos fueron ocasionados por la pirotecnia mal utilizada, por lo que se pide a los padres de familia estar al pendiente de los menores de edad y evitar que jueguen con cuetes, ya que puede ocurrir una tragedia, como lamentablemente sucedió en diciembre donde un menor perdió los dedos.

