Bomberos sofocan peligrosos incendios

RIOVERDE.- Se registran 2 incendios, uno estuvo a punto de dispersarse a las viviendas en el Ejido del Capulín, lo que generó temor y se solicitó el apoyo de los bomberos, que luego de minutos de luchar contra las llamas, pudieron sofocar el fuego.

José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que iniciaron los incendios, el primero se originó en el Ejido del Puente del Carmen, las enormes llamaradas afectaron una hectárea y media de terreno, donde había maleza seca, lo que originó que el fuego se propagara con facilidad.

Horas más tarde elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se trasladaron a un camino en el Ejido del Capulín, donde la quema de llantas se salió de control, representaba un riesgo latente, porque estaba a punto de afectar algunas viviendas cercanas.

Por fortuna el fuego fue controlado por el equipo de los tragahumo, no hubo personas lesionadas. Finalmente, los bomberos hicieron un llamado a la población a no limpiar los terrenos con fuego, porque se puede presentar una contingencia que puede llegar a provocar una tragedia.

