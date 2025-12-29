logo pulso
Estado

Cae adulto mayor de su bicicleta

Por Carmen Hernández

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un adulto mayor sufre accidente al caer de su bicicleta en la calle Mineros, sufriendo algunas lesiones leves, fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil. 

Los hechos ocurrieron en la calle Mineros y Platanares, cuando el adulto mayor se trasladaba en una bicicleta, de pronto perdió el control de la misma, cayendo al piso, sufriendo algunas lesiones.  

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, para que fuera auxiliado y recibiera atención médica.  

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, el cual fue valorado para conocer la magnitud de las lesiones sufridas.  

Al ver que las lesiones no eran de gravedad, no fue trasladado a un hospital, pero fue atendido y se diagnosticó que estará en recuperación por un lapso de 5 días.

