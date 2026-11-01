Cae trabajador del techo de una casa

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Ciudad Fernández.- Trabajador cae del techo de una vivienda de una altura de 4 metros en el Barrio Primero del Refugio, sufriendo varias lesiones que requirieron que fuera trasladado a un hospital.

Los hechos ocurrieron en un domicilio en la calle Abasolo y Porfirio Díaz, cuando un trabajador de albañilería se encontraba realizando algunas labores, cuando de manera repentina cayó de un techo de una superficie de 4 metros de altura.

Los familiares al percatarse solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes bajaron de un tercer piso al lesionado.

El hombre resultó con traumatismo craneoencefálico moderado, siendo trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional del Bienestar.

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Los galenos hacen lo estabilizaron y dejaron hospitalizado, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.