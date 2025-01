Calles de la ciudad, enorme basurero

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Ciudadanos con poca cultura en el manejo de la basura y la contaminación que causan al dejarla en las calles los días que no pasará el camión recolector, pues a pesar de que se informó nuevamente que se suspendería el servicio el día primero, sacaron sus desechos sin importarles el cochinero que se genera en las calles de la ciudad.

Debido a que mucha gente sacó su basura llena de desperdicios de comida de la cena de año nuevo, esto provocó que los perros en situación de calle rompieran las bolsas y dejaran un verdadero cochinero en las calles de la ciudad.

Los trabajadores de recolección de basura tuvieron un arduo trabajo en toda la ciudad, ya que inclusive pasaron por las calles donde no les tocaba la ruta para recoger la suciedad que dejó la gente, hace falta cultura del cuidado del medio ambiente, pues siguen sin respetar que el día que no pase el camión recolector, no deben sacar la basura a la calle.

Otro problema también fue la basura por la quema de pirotecnia, las calles se llenaron de pedazos de palomitas, cañones, chifladores, entre distintos tipos de cohetes, pues chicos y grandes continúan tronándolos los últimos días, pero ninguno barre su basura después de tronar sus cuetes.