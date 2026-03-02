Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

RIOVERDE.- Se dieron a conocer algunos cambios en el Centro Estatal de Reinserción en la Zona Media, donde Cristian Arely Balderas fue designada directora.

Cabe destacar que en los últimos 2 años se ha contado con 2 directores Rafael Gámez y Marco.

Sin embargo, la semana pasada fue designada como nueva titular Cristian Arely García Balderas, un movimiento que se está volviendo cotidiano.

La nueva funcionaria de inmediato sostuvo una reunión con el titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, para realizar acciones preventivas, ante posibles contingencias, se abordaron temas como el Programa Interno de Protección Civil, capacitación al personal análisis de gas y eléctrico, donde se tiene programado un simulacro en los próximos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí