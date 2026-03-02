logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

La nueva funcionaria tuvo una reunión con el titular de Protección Civil

Por Carmen Hernández

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

RIOVERDE.- Se dieron a conocer algunos cambios en el Centro Estatal de Reinserción en la Zona Media, donde Cristian Arely Balderas fue designada directora. 

Cabe destacar que en los últimos 2 años se ha contado con 2 directores Rafael Gámez y Marco. 

Sin embargo, la semana pasada fue designada como nueva titular Cristian Arely García Balderas, un movimiento que se está volviendo cotidiano. 

La nueva funcionaria de inmediato sostuvo una reunión con el titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, para realizar acciones preventivas, ante posibles contingencias, se abordaron temas como el Programa Interno de Protección Civil, capacitación al personal análisis de gas y eléctrico, donde se tiene programado un simulacro en los próximos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

SLP

Huasteca Hoy

Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Bienestar reporta resultados de la primera etapa

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale
Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.