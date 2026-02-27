logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cambian al encargado de la Oficina de Finanzas

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Cambian al encargado de la Oficina de Finanzas

CIUDAD VALLES.- Cambian a encargado de la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, pero no nombran a nuevo titular.

Luego de que se llevó a cabo el proceso de jubilación de Hernando Cortés Ostos, quien estuvo de encargado luego de la separación del cargo de Jorge Silva Sánchez "El Torito", arribó a la oficina el que fuera director de la oficina de Finanzas (cargo que hoy tiene Carlos Iván Torres) durante mucho tiempo, Moisés Muiños Cambeses volvió a la dependencia, aunque ahora en el área de recaudación fiscal.

Se desconoce quién será el nuevo titular de la oficina recaudadora.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles
Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles

SLP

PULSO

El monto denunciado asciende a 184 mil pesos, producto de las cuotas escolares recaudadas.

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos
Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos

SLP

El Universal

La inspección busca garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad antes de Semana Santa.

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento
Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

SLP

Huasteca Hoy

Deberán cursar programa contra la violencia

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala
Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

SLP

Redacción

Aplican biológicos casa por casa en colonias del Altiplano potosino.