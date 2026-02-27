Cambian al encargado de la Oficina de Finanzas
CIUDAD VALLES.- Cambian a encargado de la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, pero no nombran a nuevo titular.
Luego de que se llevó a cabo el proceso de jubilación de Hernando Cortés Ostos, quien estuvo de encargado luego de la separación del cargo de Jorge Silva Sánchez "El Torito", arribó a la oficina el que fuera director de la oficina de Finanzas (cargo que hoy tiene Carlos Iván Torres) durante mucho tiempo, Moisés Muiños Cambeses volvió a la dependencia, aunque ahora en el área de recaudación fiscal.
Se desconoce quién será el nuevo titular de la oficina recaudadora.
